ЕС готов пойти на требования Венгрии для разблокирования помощи Украине – FT

Европейская комиссия готова принять некоторые требования Венгрии, чтобы преодолеть ее вето на пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников, сообщает Европейская правда.

По данным собеседников издания, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето, Еврокомиссия готова предоставить Будапешту право в 2025 году оценить, все ли Украина все еще нуждается в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС.

Как отмечает издание, фактически Орбан получит право наложить вето на помощь Украине в 2025 году.

Еврокомиссия также не против ежегодных проверок помощи и добавления пункта об "экстренном торможении", согласно которому любая страна может вынести серьезные беспокойства по выплатам.

Украине на обсуждение на саммите лидеров стран-членов ЕС. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето, говорится в материале.

На вопрос, будет ли этого достаточно для того, чтобы Орбан снял свое вето, венгерский чиновник ответил: "Еще не знаю. Я еще не уверен, но, скорее всего, да" .

По данным источника, Венгрия "настроена на переговоры".

В публикации отмечается, что уступки Венгрии являются лучшей идеей, чем альтернативные договоренности, которые требуют более сложных механизмов в обход Будапешта.

Среди них, в частности, продление существующего кредитования на один год, привлечение общего долга, обеспеченного национальными гарантиями, или создание специального финансового механизма для выплаты грантов.

Все эти варианты могут быть реализованы без участия Венгрии, но они являются более дорогими и требуют больше времени для создания и выделения средств Украине.

В свою очередь Киев настаивает на необходимости получить помощь не позднее марта, чтобы избежать необходимости прибегать к печатанию денег для финансирования расходов.