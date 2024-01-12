КНДР назвала "необоснованной" информацию о передаче РФ баллистических ракет

Северная Корея назвала "необоснованными" обвинения США в передаче России баллистических ракет. Об этом заявил представитель КНДР в ООН Ким Сон, которого цитирует пропагандистское агентство KCNA, сообщает Лига.net.

Ким заявил, что США якобы являются причиной войны России против Украины.

"США подтянули КНДР, которая не имеет никакого отношения к обсуждению пунктов повестки дня. Это является ярким отражением их тяжелого положения в затруднительном положении и лишь показывает их недостаточную мощь и средства в стратегической конфронтации с Россией" , — сказал чиновник.

По его словам, КНДР "не чувствует необходимости комментировать каждое необоснованное обвинение США".