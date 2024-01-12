Сунак сегодня посетит Киев: объявит о новой помощи

Премьер-министр Великобритании в пятницу, 12 января, прибудет с визитом в Киев, где объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки в следующем году, сообщает Европейская правда.

Также Сунак в Киеве подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины.

Пакет помощи будет включать ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Около 200 млн фунтов стерлингов будет потрачено на беспилотники, в частности разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.

Ожидается, что во время визита в Киев премьер-министр встретится со спасателями, которые ликвидируют последствия российских авиаударов, и объявит о выделении 18 млрд фунтов стерлингов на гуманитарную помощь, помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.

Великобритания также предоставит дополнительное финансирование и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

"Я здесь сегодня с одним сообщением: Великобритания также не отступит. Мы будем вместе с Украиной в ее самые темные часы и в лучшие времена, которые придут. Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность – это наша безопасность" , – приводит пресс-служба слова Сунака.