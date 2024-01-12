Как сильные морозы изменят боевые действия в Украине – объяснение ISW

Устойчивые морозы в Украине, вероятно, осложнят операции на фронте, но могут создать более благоприятную почву для механизированных маневренных боевых действий, поскольку в ближайшие недели земля сильно промерзнет. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Костянтин Широкун, РБК-Украина.

Украинские военные отмечают, что российские войска из-за холодов используют меньше барражирующих боеприпасов. Также оккупанты применяют значительно меньше количество дронов из-за угрозы обледенения двигателей.

Украинский офицер бригады, действующей под Бахмутом, заявил 10 января, что температура ночью падает до -18 градусов по Цельсию, из-за чего личный состав не может оставаться на наблюдательных постах более нескольких часов. По его словам, интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении снизилась, вероятно, из-за существенного снижения температуры.

Отмечается, что низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит "движение по пересеченной местности" в течение января и февраля.

Эксперты ISW продолжают считать, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции на всей линии фронта на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.