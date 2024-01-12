РФ увеличивает производство снарядов, но их качество падает – Буданов
Россия с конца лета 2023 года увеличивает количество производимых боеприпасов, если сравнивать с предыдущими годами, однако их качество падает. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde, сообщает Украинская правда.
"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества изготовленных Россией боеприпасов. В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов.
Все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слабая. [...] Россия отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго", – заявил Буданов.
По его мнению, интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. Еще один фактор - плотность минных полей.
Украинские высадки в оккупированном Крыму в 2023 году Буданов прокомментировал так:
"Некоторые считали их невозможными. Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки".
Буданов отметил, что нынешних западных санкций недостаточно. Он считает, что санкции должны были бы задеть основные секторы экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.
Глава разведки подчеркнул, что нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Он уточнил, что речь идет не только о современных технологиях, но и о старых, которые уже не используются.
"Тем, кто за рубежом считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории; Государство-агрессор Россия ведет войну не только против Украины. Она ведет войну против НАТО, о чем с самого начала утверждает их пропаганда", – добавил глава ГУР.