В Польше задержан подросток из Чехии, который ехал воевать за Украину

Польские пограничники задержали в четверг 15-летнего школьника из Чехии, который ехал воевать за Украину. Об этом информирует портал Seznam Zprávy со ссылкой на пограничное управление в польской Силезии, сообщает Европейская правда.

Отмечают, что парень только что пересек польско-украинскую границу, но "благодаря быстрым действиям Силезской пограничной полиции и безупречному международному сотрудничеству чеха без задержек доставили в Польшу", откуда он вернется домой в чешскую Остраву.

Сообщается, что 15-летний подросток ушел из дома в среду, но в школу не пришел, после чего родители сообщили об этом в полицию и предоставили описание сына.

Чешские полицейские передали его данные польским коллегам, которые несут службу в отделении в чешском городке Хотебуз. Польская полиция установила местонахождение телефона парня и выяснила, что он находится в польском Перемышле, недалеко от границы с Украиной.

Выяснили, что школьник еще дома собрал свой загранпаспорт, чтобы поехать в Украину воевать против российских агрессоров.