В Украине стало больше женщин на должностях, ранее занимавших мужчинами

В Украине за время полномасштабной войны больше женщин стали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины.﻿ Об этом говорится в отчете Государственной службы занятости на запрос, сообщает Экономическая правда.

"В связи с призывом мужчин на военную службу возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, на которые традиционно больше трудоустраивались мужчины (строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители и т.д.)" , – сообщили в Службе занятости.

Так, в 2023 году 1,2 тысячи женщин через Службу занятости трудоустроились на строительстве, что составляет 38% общей численности всех трудоустроенных в этой области. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 20%.

В добывающей промышленности в течение прошлого года нашли работу также 1,2 тысячи женщин, что составляет 49% всех трудоустроенных. В 2021 году показатель был на уровне 27%.

В целом услугами Государственной службы занятости в течение 2023 года воспользовались 664 тысячи человек, из которых 483 имели статус зарегистрированных безработных. Преимущественно среди зарегистрированных безработных – женщины (72% или 348 тысяч).

Всего в 2023 году новое рабочее место нашли 240 тысяч человек, из них женщин – 158 тысяч (или 66%).