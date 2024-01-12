Буданов назвал препятствия для наступательных действий на фронте

Препятствием для проведения наступательных операций как для Украины, так и для России является активное применение дронов. Также немаловажный фактор - минные поля. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью для издания Le Monde, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По его мнению, интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций на фронте.

Также, как отмечает Буданов, еще один фактор - плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

Руководитель ГУР Минобороны отметил, что решение этих проблем - это технические средства борьбы. Для беспилотников - это электронные средства противодействия, а для минных полей требуется специализированное оборудование.

Высадки украинских военных в Крыму Буданов прокомментировал так:

"Некоторые считали их невозможными. Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки".