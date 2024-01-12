США ввели санкции за передачу РФ баллистических ракет КНДР – Блинкен

Госдеп США ввел санкции против трех организаций из РФ и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет Северной Кореи для использования их Россией против Украины. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.

По его словам, США продолжают внимательно следить за любой поддержкой, предоставляемой Россией КНДР в обмен на это оружие, и будут использовать все имеющиеся инструменты для выявления и разоблачения физических и юридических лиц, причастных к передаче оружия между КНДР и РФ.

"Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры. Передача КНДР баллистических ракет РФ поддерживает российскую захватническую войну, увеличивает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения" , – отметил Блинкен.

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что предварительная экспертиза подтверждает использование Россией ракет из Северной Кореи во время одного из последних обстрелов Украины.

Перед этим США с почти полусотней стран осудили передачу Северной Кореей оружия России, в частности то, что северокорейскими ракетами в начале года нанесли удар по Украине.

В Белом доме параллельно заявили, что во время недавних атак против Украины Россия снова запустила несколько баллистических ракет, полученных из Северной Кореи.