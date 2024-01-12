Буданов: Украина оттеснила флот РФ в Черном море

Постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть и восстановить судоходство. Северная часть контролируется Украиной. Об этом заявил начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью изданию Le Monde, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии" , - сказал он.

По его словам, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. "Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют даже несмотря на риски", - добавил Буданов.

Начальник ГУР Минобороны сообщил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, "хотя некоторые считали их невозможными".