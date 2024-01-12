Буданов: Украина оттеснила флот РФ в Черном море
Постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть и восстановить судоходство. Северная часть контролируется Украиной. Об этом заявил начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью изданию Le Monde, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", - сказал он.
По его словам, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. "Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют даже несмотря на риски", - добавил Буданов.
Начальник ГУР Минобороны сообщил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, "хотя некоторые считали их невозможными".
"Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", - сообщил он.