Британская разведка: Оккупантам трудно противодействовать FPV-дронам ВСУ на Херсонщине

Разведка Великобритании проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области, а также объяснила, почему российским оккупантам тяжело им противодействовать, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 12 января.

Как отметили в ведомстве, ВСУ используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских оккупационных войск.

Разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90 процентов российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области были уничтожены.