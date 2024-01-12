Британская разведка: Оккупантам трудно противодействовать FPV-дронам ВСУ на Херсонщине
Разведка Великобритании проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области, а также объяснила, почему российским оккупантам тяжело им противодействовать, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 12 января.
Как отметили в ведомстве, ВСУ используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских оккупационных войск.
Разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90 процентов российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области были уничтожены.
"Неспособность России противодействовать БПЛА FPV, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе" , – говорится в сообщении.