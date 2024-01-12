Среди украинцев ухудшились экономические ожидания на 2024 год – опрос

В декабре 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев снизился на 3,8 пункта и составил 77,1 п. Существенно упал индекс ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет.﻿ Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остался на уровне предыдущего месяца и составляет 122 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,2 п. и составляет 182,1. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,3 п. и составляет 150,2 п.

"Зимний период начинается с негативной динамики по всем ключевым показателям потребительских настроений. Несмотря на тот факт, что текущее положение населения Украины без существенных изменений, экономические ожидания и потребительские настроения в целом показывают негативную динамику. В наибольшей степени это касается среднесрочных экономических ожиданий (на протяжении ближайших 5 лет) - соответствующий индекс уменьшился на 13,2 пункта” , – комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.