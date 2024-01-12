Налоговая значительно увеличила количество штрафов за неиспользование РРО
За неполный 2023 год Государственная налоговая служба наложила 1,65 миллиарда гривен штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО). Эта сумма уже в три раза больше, чем за весь довоенный 2021 год. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.
Так, ГНС за неполный 2023 год наложила 29 753 штрафа за нарушение при использовании П/РРО.
Более чем на половину указанной суммы - 988,15 млн грн - предпринимателей оштрафовали в августе. В этом месяце было проведено наименьшее количество проверок в 2023 году - только 1640, но выписано наибольшее количество штрафов - 3336.
По состоянию на начало декабря 2023 года в Украине работает 287,4 тысячи РРО и 554,6 тысячи ПРРО. Всплеск установок ПРРО в 2023 году пришелся на сентябрь - +15% в месяц.
Аналитики считают, что это связано с отменой в октябре моратория на проверку наличия кассовых аппаратов, введенного в начале войны.
В украинской компании по автоматизации заведений Poster отмечают, что большинство предпринимателей до последнего было не готово к возвращению проверок. СЕО Poster Родион Ерошек рассказал, что многие предприниматели ожидали последнего, объясняя это тем, что не впервые мораторий замораживают или переносят. Запрос на ПРРО от Poster в чатах и звонках стремительно вырос в последнюю неделю сентября – в 1,5-2 раза от обычного.
"Учитывая, что какая-то часть предпринимателей использует физические РРО и посторонние интеграции, можно предположить, что где-то треть бизнесов все еще не были готовы к дедлайну 1 октября", - добавил виг.
Количество "касс в смартфоне" почти вдвое превышает количество обычных. По сравнению с ноябрем 2021 года количество ПРРО выросло в 4 раза, зато РРО уменьшилось на 5%.
На ПРРО сейчас приходится только 29% от общего количества чеков, но год к году их увеличивается: для сравнения, в 2021 году доля чеков ПРРО составляла всего 2,7%.
За 11 месяцев прошлого года было выписано 6,62 млрд чеков на общую сумму 2,3 трлн грн. Общая сумма чека по П/РРО выросла в 1,5 раза к 2021 году.