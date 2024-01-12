Налоговая значительно увеличила количество штрафов за неиспользование РРО

За неполный 2023 год Государственная налоговая служба наложила 1,65 миллиарда гривен штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО). Эта сумма уже в три раза больше, чем за весь довоенный 2021 год.﻿ Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

Так, ГНС за неполный 2023 год наложила 29 753 штрафа за нарушение при использовании П/РРО.

Более чем на половину указанной суммы - 988,15 млн грн - предпринимателей оштрафовали в августе. В этом месяце было проведено наименьшее количество проверок в 2023 году - только 1640, но выписано наибольшее количество штрафов - 3336.

По состоянию на начало декабря 2023 года в Украине работает 287,4 тысячи РРО и 554,6 тысячи ПРРО. Всплеск установок ПРРО в 2023 году пришелся на сентябрь - +15% в месяц.

Аналитики считают, что это связано с отменой в октябре моратория на проверку наличия кассовых аппаратов, введенного в начале войны.

В украинской компании по автоматизации заведений Poster отмечают, что большинство предпринимателей до последнего было не готово к возвращению проверок. СЕО Poster Родион Ерошек рассказал, что многие предприниматели ожидали последнего, объясняя это тем, что не впервые мораторий замораживают или переносят. Запрос на ПРРО от Poster в чатах и звонках стремительно вырос в последнюю неделю сентября – в 1,5-2 раза от обычного.

"Учитывая, что какая-то часть предпринимателей использует физические РРО и посторонние интеграции, можно предположить, что где-то треть бизнесов все еще не были готовы к дедлайну 1 октября" , - добавил виг.

Количество "касс в смартфоне" почти вдвое превышает количество обычных. По сравнению с ноябрем 2021 года количество ПРРО выросло в 4 раза, зато РРО уменьшилось на 5%.

На ПРРО сейчас приходится только 29% от общего количества чеков, но год к году их увеличивается: для сравнения, в 2021 году доля чеков ПРРО составляла всего 2,7%.

За 11 месяцев прошлого года было выписано 6,62 млрд чеков на общую сумму 2,3 трлн грн. Общая сумма чека по П/РРО выросла в 1,5 раза к 2021 году.