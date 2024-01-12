Во Львове будут выплачивать 50 000 грн новобранцам за контракт со штурмовиками или пехотинцами

Во Львове предоставляются единовременные выплаты тем, кто подпишет контракт с десантно-штурмовыми войсками или с морской пехотой. Выплата составляет 50 000 гривен. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета, пишет Юлія Гаюк, РБК-Украина.

"Единовременную выплату в размере 50 000 гривен будут выплачивать тем, кто состоит на военном учете на территории Львовской городской территориальной громады и подписал контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой" , - говорится в сообщении.

Мэр города Андрей Садовый отметил, что каждый город должен, прежде всего, думать о тех, кто на передовой, ведь другого приоритета сегодня нет.

"Итак, если есть девушки и парни, которые намерены стать добровольцами в конкретных войсках, должны их поддержать. Это то самое меньшее, что можем сделать" , - сказал городской голова Львова.

Заключить контракт можно либо с десантно-штурмовыми войсками, либо с морской пехотой. Эти войска имеют специфические задачи – разбивать оборону врага.

При этом представители львовских ТЦК говорят, что сразу не ожидают больших результатов, но это уже что-то.

Управление соцзащиты Львовского городского совета уже работает над порядком предоставления единовременной выплаты. На ближайшем заседании сессии этот вопрос будет рассмотрен депутатами.