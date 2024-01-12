США могут нанести повторные удары по хуситам в Йемене – источники

В США после операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене не исключили возможности новых ударов. Об этом в комментарии Axios заявили два неназванных высокопоставленных чиновника США, сообщает Европейская правда.

По их словам, США ожидают от хуситов ответного удара после проведения операции.

Кроме того, как отмечают собеседники портала, американские силы в регионе готовы защищаться и нанести новые удары по ним, если это потребуется, хотя и не стремятся к эскалации.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.