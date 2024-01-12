Импорт авто из Китая вырос более чем на 80% – "Укравтопром"
В прошлом году украинцы приобрели более 12,2 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая – это на 82% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Из этого количества: новых – 8 тысяч (+91%); подержанных – 4,2 тысячи (+65%).
Как отмечают в профильной ассоциации, в 2023 году автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" - 2%.
Абсолютное большинство легковушек из Китая составляют электромобили – 81%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 2023 года:
- Volkswagen ID.4 – 2651 ед.;
- Dong Feng/Honda M-NV – 557 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 491 ед.;
- Chery Tiggo 4 – 351 ед.;
- Honda eNS1 – 327 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 – 1573 ед.;
- Dong Feng M-NV – 460 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 282 ед.;
- Honda eNS1 – 182 ед.;
- Tesla Model Y – 123 ед.