Британский премьер прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл с визитом в Киев, сообщает Европейская правда.

"Я в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Обращаюсь ко всем украинцам, Британия с вами – столько, сколько потребуется" , – подчеркнул он.

Сунак также опубликовал фото из украинской столицы.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes ???????????????? pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

В Киеве Сунак объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки в течение следующего финансового года.

Пакет помощи будет включать ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Около 200 млн фунтов стерлингов будет потрачено на беспилотники, в частности разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия.

Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.

Также будет подписано соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" для Украины со стороны Британии