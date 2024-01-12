Британский премьер прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл с визитом в Киев, сообщает Европейская правда.
"Я в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Обращаюсь ко всем украинцам, Британия с вами – столько, сколько потребуется", – подчеркнул он.
Сунак также опубликовал фото из украинской столицы.
В Киеве Сунак объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки в течение следующего финансового года.
Пакет помощи будет включать ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Около 200 млн фунтов стерлингов будет потрачено на беспилотники, в частности разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия.
Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.
Также будет подписано соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" для Украины со стороны Британии