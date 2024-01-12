Румыния получит 126 млн евро от ЕС на расширение портов для украинского экспорта

Европейская комиссия выделила 126 млн евро для поддержки инвестиций в порты Румынии, столкнувшиеся с увеличением торговых потоков после начала войны России против Украины. Эта мера облегчит торговлю Украины в соответствии с целями плана действий ЕС "Пути солидарности".﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Помощь будет предоставлена в виде грантов в размере до 10 млн евро логистическим компаниям, работающим в румынских портах, расположенных на: восточной границе ЕС (Констанца, Галац, Джурджу); канал Дунай-Черное море (Поарта-Альба, Мидия и Наводари); Сулинский канал или "порты-спутники" Констанцы (Мидия и Мангалия).

Как отмечается в сообщении, Румыния уведомила Еврокомиссию о своих планах поддержать компании в румынских портах, для инвестирования в дополнительные погрузочно-разгрузочные или складские мощности для переработки товаров, отклонившихся от их обычных торговых маршрутов из-за войны России против Украины и краха прямых морских экспортных маршрутов Украины. Схема с бюджетом в 126 млн евро будет действовать до 31 декабря 2024 года.

"Эта схема стоимостью 126 млн евро позволит Румынии сократить узкие места, возникшие из-за внезапного увеличения количества товаров, прибывающих в порты побережья Дуная и Черного моря. Эта помощь поможет портовым операторам обрабатывать и хранить товаров, тем самым снижая блокаду, вызванную войной России против Украины. Это внесет вклад в план действий ЕС "Пути солидарности", не нарушая при этом чрезмерную конкуренцию на едином рынке" , - заявила Маргрет Вестагер, вице-президент Еврокомиссии по конкурентной политике.

Румынские порты

Напомним, правительство Румынии заявило, что намерено удвоить ежемесячную пропускную способность украинского зерна через порт Констанца до 4 млн тонн с практически нулевого уровня до начала войны. В августе 2023 года через Констанцу прошло около 2,7 млн тонн украинского зерна.

Румыния остается крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом Украины для зерна и других товаров в дополнение к собственному черноморскому коридору Киева.

В 2023 году через румынскую Констанцу было экспортировано 14 млн метрических тонн зерна, что составляет примерно 40% от общего объема поставок зерна в порту за год, по сравнению с 8,6 млн тонн в 2022 году.