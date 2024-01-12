Ночь на 12 января выдалась самой спокойной за последнее время – Игнат

Ночь на 12 января выдалась самой спокойной за последнее время, Российская Федерация не использовала средства воздушного нападения, но утром возобновила присутствие авиации и разведывательную деятельность с помощью беспилотников. Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Этой ночью у нас была пожалуй самая спокойная ночь за последнее время. Я не видел еще таких справок... там сегодня не фигурировало ни одного летательного аппарата или средства воздушного нападения на территории страны в течение ночи" , – сказал спикер.

По словам Игната, такая тихая ночь могла быть следствием ухудшением погодных условий в воздушном пространстве, где противник работает по территории Украины беспилотниками и авиацией.

При этом офицер отметил, что сейчас в северной операционной зоне, на востоке и на юге фиксируется активность вражеской авиации. В частности 10 российских истребителей и около пяти-семи разведывательных БПЛА находятся в воздухе (по состоянию на момент эфира - 12.30 -ред.).

Почему это важно: Накануне по соцсетям распространялась никем не подтвержденная информация, которую источники УП назвали российской ИПСО, о вероятном применении врагом в ночь на 12 января большого количества ракет и "Шахедов".

Напомним, что при этом в Воздушных силах постоянно подчеркивают, что российский агрессор может нанести ракетный удар в любой день, независимо от дат календаря.