В ЕС разгневаны будущей отставкой Мишеля с поста президента Евросовета – СМИ

Дипломаты и чиновники Евросоюза подвергли критике решение президента Европейского совета уйти в отставку и баллотироваться в Европарламент. Об этом пишет Politico со ссылкой на шестерых дипломатов и трех чиновников ЕС, сообщает Европейская правда.

В материале говорится, что в то время как у Европы две большие войны на пороге, отставка Мишеля с одной из важнейших должностей в институтах ЕС рассматривается как сигнал того, что он больше заботится о своих будущих перспективах, чем о сегодняшней роли.

По словам собеседников издания, неожиданное заявление бельгийского чиновника об отставке может привести к конфликту интересов, поскольку Мишель будет баллотироваться на одну должность, одновременно занимая другую.

Как следствие, дипломаты и политики спрашивают, не было бы лучше, если бы он не ушел в отставку сразу после европейских выборов в июне или даже раньше.

Один дипломат ЕС, который высказался на условиях анонимности, заявил, что бельгийский лидер поступил "неискренне и неуважительно по отношению к роли Евросовета".

Близкий к Мишелю чиновник подчеркнул, что лидеров ЕС не захватили врасплох и что их проинформировали как можно скорее, когда некоторые из них он проинформировал непосредственно, других – опосредованно.

Но один из чиновников ЕС в разговоре с Politico опроверг эту версию событий, заявив, что глава Евросовета обсудил свое решение только со своим приятелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а другим европейским лидерам просто направил электронное письмо, что "всех их разозлило, и небезосновательно" .

"Государства-члены не были заранее проконсультированы по решению Мишеля. Очевидно, что они не были удовлетворены тем, что их проинформировали одновременно с тем, как об этом начали сообщать СМИ" , – рассказал изданию неназванный дипломат.

Существуют опасения относительно того, будет ли глава Евросовета использовать атрибуты своей нынешней должности, например, персонал и бюджет, для агитации, сказали два чиновника из ЕС, поэтому чиновники ломают голову над тем, как справиться с сложившейся ситуацией.

Проект инструкции, подготовленный юридической командой Евросовета, с которым ознакомилось издание, пытается избежать подобных конфликтов, утверждая, что бюджет или персонал "не могут быть использованы для деятельности, связанной с избирательной кампанией".

По словам одного из дипломатов, лидеры ЕС неохотно продолжают дискуссию относительно так называемой "Стратегической повестки дня", на обсуждении которой настаивал Мишель, поскольку значительная часть этих законов касается Европарламента, а бельгиец, скорее всего, будет его депутатом.

В то же время ведущий немецкий социал-демократический депутат Европарламента Йенс Гайер призвал главу Евросовета уйти в отставку уже сейчас, назвав шаг главы Евросовета "попустительством эгоизма", что делает "необходимым его отставку". Коллегу также поддержала бельгийская социалистка и депутат Европарламента Кэтлин ван Бремпт.

Впрочем, близкое к нему должностное лицо сообщило, что Мишель не намерен досрочно уходить в отставку, ведь рассчитывает быть полностью привлеченным как президент Евросовета.