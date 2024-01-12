Китай и Иран отреагировали на удары по хуситам в Йемене

Представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин призвала "не допустить расширения конфликта" после масштабных ударов США и Великобритании по группировке повстанцев-хуситов на территории Йемена. Также официальный представитель иранского МИД Нассер Канаани заявил, что "произвольные действия не будут иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности", сообщает Лига.net.

Представительница внешнеполитического ведомства КНР подчеркнула, что Пекин "обеспокоен эскалацией напряженности в Красном море", и призвала стороны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

"Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы предотвратить расширение конфликта" , – сказала Нин.

Ее иранский коллега Канаани назвал сегодняшний обстрел "явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена", а также "нарушением международных законов и правил".

Он подчеркнул, что "произвольные действия не будут иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе", а также призвал международное сообщество "предотвратить распространение войны и отсутствие безопасности в регионе".