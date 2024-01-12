РФ пытается создать военно-морскую базу в Абхазии – Буданов

По данным разведки, из-за украинских атак на военный флот России оккупанты пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире в Абхазии – территории Грузии, оккупированной РФ.﻿﻿ Об этом говорилось в интервью начальника ГУР Кирилл Буданов французскому изданию Le Monde, сообщает Украинская правда.

"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии" , – сказал Буданов.

По словам Буданова, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.

Кроме того, морские экспортные коридоры, которые очень важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски из-за войны.

Напомним﻿, в прошлом году стало известно, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье оккупированной РФ грузинской Абхазии. Командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что для Украины любой корабль с флагом Военно-морского флота России будет "законной целью".