Количество атак окупантов на левобережье Херсонщины уменьшилось в 4 раза – ВСУ

За прошедшие сутки количество штурмов россиян на левом берегу Днепра уменьшилось в четыре раза. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По ее словам, за прошедшие сутки в левобережье Херсонской области было зафиксировано три вражеских штурма. Это в четыре раза меньше, чем раньше, когда россияне пытались штурмовать по 10-12 раз в сутки.

Гуменюк отметила, что контрбатарейная борьба, которая проходит на левом берегу Днепра, достаточно результативна.

"За вчерашние сутки там уничтожены 18 единиц бронетехники врага, 11 единиц - это тяжелая артиллерия. Также это самоходные установки, в частности такие как "Гиацинт" , - рассказала спикер.

Она также сообщила об уничтожении вражеской лодки, антенной станции, двух наблюдательных пунктов, пункта хранения горюче-смазочных материалов кафиров и полевого пункта боеснабжения.