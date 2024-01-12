Украинские аграрии получат от США 270 млн грн на развитие элеваторов

США выделяют по программе USAID Агро 270 млн грн софинансирования украинским агрокомпаниям на развитие элеваторных мощностей. Об этом заявили в министерстве аграрной политики и продовольствия, сообщает Лига.Бизнес.

По программе предусмотрено 10-15 проектов софинансирования, с бюджетом от 18 млн грн до 36 млн грн каждый.

Проекты увеличат объемы и время хранения зерновых и технических культур, а мощности по сушке и доработке зерна сохранят качество продукции.

Ожидается, что не менее 70 микро, малых и средних агропроизводителей (ММСП) получат услуги по доработке, сушке и/или хранению зерна,

Не менее чем на 20 000 тонн в год увеличится предоставление услуг ММСП по хранению зерна и/или не менее чем на 50 000 тонн в год услуг по сушке зерна.

Не менее 50% от общего количества предоставленных услуг по доработке, сушке и/или хранению зерна получат агропроизводители, имеющие в обработке земли площадью менее 500 га.

Программа USAID Агро уже принимает заявки от украинских компаний и предприятий, которые предоставляют услуги по доработке и хранению сельскохозяйственной продукции, обладают элеваторными мощностями, разработали или начали разрабатывать проектную документацию.