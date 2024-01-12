Зимнее наступление войск РФ терпит неудачу – Сырский

Командование российской оккупационной армии не достигло тех целей, которые оно ставило в последние месяцы. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Армия Информ.

"Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу" , — сказал Сырский, отвечая на вопрос о провале наступательных действий РФ.

"Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили – эти задачи у них действительно провалены" , – добавил он.

Однако командующий Сухопутными войсками отмечает, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.

Ранее Сырский заявлял, что войска РФ ведут подготовку к возобновлению наступательных действий на Северском направлении и перемещают подразделения "Шторм" и формируют штурмовые роты.