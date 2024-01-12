Украина и Британия подписали соглашение об обязательствах по безопасности

Президент Украины и премьер Великобритании подписали двустороннее соглашение по безопасности, сообщает Европейская правда.

Документ под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии" подписали лидеры двух стран после переговоров в Мариинском дворце в Киеве.

Это соглашение стало первым среди договоров по безопасности во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил после подписания президент Владимир Зеленский.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, то война бы не началась" , – убежден он.

Риши Сунак со своей стороны подчеркнул, что это "первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина". Британский премьер подчеркнул, что Великобритания первой предоставляла Украине также летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты и тому подобное.

Лидеры также сообщили, что в соглашении прописан срок его действия – десять лет с возможностью продления. Однако в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока действие обязательств по безопасности завершится и будет инкорпорировано в систему НАТО.