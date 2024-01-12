Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины прибыла в Киев
Спецпредставительница Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер находится в Киеве, сообщает Европейская правда.
Об этом сначала сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Бринк опубликовала фото встречи спецпредставителя на киевском вокзале, отметив, что с ней прибыли также руководители нескольких американских частных компаний.
"Сегодня мы проведем встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для ее восстановления", – отметила посол.
Около 16:00 Пенни Прицкер рассказала, что делегация уже провела встречу с вице-премьером по вопросам восстановления Александром Кубраковым и речь шла о "практических шагах для увеличения украинского экспорта и восстановления жизнеспособности ее экономики".
Перед этим Прицкер встретилась в Варшаве с главой МИД Польши Радославом Сикорским и подняла вопрос в том числе о продолжающемся блокировании границы польскими перевозчиками.
За несколько дней до приезда Прицкер в Украину состоялась ее дистанционная встреча с министром экономики Украины Юлией Свириденко с участием послов Украины и США.
Напомним, в ноябре Соединенные Штаты назначили еще одного спецчиновника по вопросам Украины – советника по инфраструктурным проектам, который будет базироваться в Киеве. На эту должность назначили Роберта Меринера.