Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины прибыла в Киев

Спецпредставительница Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер находится в Киеве, сообщает Европейская правда.

Об этом сначала сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Бринк опубликовала фото встречи спецпредставителя на киевском вокзале, отметив, что с ней прибыли также руководители нескольких американских частных компаний.

A very warm welcome to Kyiv to @SpecRepUkraine Penny Pritzker and U.S. private sector CEOs. Today we will have meetings focused on accelerating U.S. business investment in Ukraine for the recovery. pic.twitter.com/7p3sasiDt2 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 12, 2024

"Сегодня мы проведем встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для ее восстановления", – отметила посол.

Около 16:00 Пенни Прицкер рассказала, что делегация уже провела встречу с вице-премьером по вопросам восстановления Александром Кубраковым и речь шла о "практических шагах для увеличения украинского экспорта и восстановления жизнеспособности ее экономики".

Thank you @OlKubrakov for a substantive discussion with Ukrainian officials and private sector reps on practical steps to increase Ukraine’s exports and restore its economic vitality, a crucial counterpoint to Russia’s aggression. pic.twitter.com/dbWZDtC25A — Special Representative Penny Pritzker (@SpecRepUkraine) January 12, 2024

Перед этим Прицкер встретилась в Варшаве с главой МИД Польши Радославом Сикорским и подняла вопрос в том числе о продолжающемся блокировании границы польскими перевозчиками.

За несколько дней до приезда Прицкер в Украину состоялась ее дистанционная встреча с министром экономики Украины Юлией Свириденко с участием послов Украины и США.

Напомним, в ноябре Соединенные Штаты назначили еще одного спецчиновника по вопросам Украины – советника по инфраструктурным проектам, который будет базироваться в Киеве. На эту должность назначили Роберта Меринера.