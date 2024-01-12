ОВА: Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Авдеевку, погиб человек

Один человек погиб в результате российского авиаудара по Авдеевке в Донецкой области 12 января, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Отмечается, что около 13 часов в пятницу россияне сбросили на город управляемую авиабомбу, попали в жилую застройку и убили 28-летнего мужчину.

Кроме того, враг из "Градов" обстрелял Нью-Йорк - там обошлось без пострадавших, поврежден частный дом и 3 многоэтажки.

"Мы продолжаем эвакуацию жителей прифронтовых городов и я прошу всех воспользоваться этой возможностью - сохраните жизнь себе и своим близким!".