Британия выделит 200 млн фунтов на производство дронов для Украины

Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил премьер Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 12 января.

"А также мы предоставляем 200 миллионов фунтов, чтобы построить тысячи дронов. Это самый большой пакет дронов, который предоставляло Украине какое-либо государство", – заявил Риши Сунак.

Поскольку речь идет об изготовлении новых дронов, то предполагается их производство в Украине. Впрочем, лидеры не стали вдаваться в детали по этому поводу.

"Дроны, которые мы предоставляем, помогут поражать российские силы и помогут отбросить Россию из Украины, а также они снизят риски для украинского экспорта через Черное море. (В этот пакет дронов войдут) разведывательные дроны, атакующие дроны дальнего действия, а также FPV-дроны", – заявил Сунак.

"Есть также другие вещи, которые мы предоставляем, но я не хочу раскрывать операционные детали", – отметил премьер.

Он ушел от ответа на вопрос, позволяет ли Великобритания использовать предоставленное оружие, в частности дроны, для поражения военных целей на территории РФ.

Риши Сунак отметил также, что с начала войны Великобритания предоставила Украине помощи почти на 12 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщалось, Риши Сунак во время визита в Киев объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, на встрече в Киеве в пятницу британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности.