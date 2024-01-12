"Укрзализныця" подвела статистику по авариям на переездах в 2023 году

В течение 2023 года железнодорожные переезды в Украине продолжали оставались местами повышенной аварийности, сообщает Экономическая правда.

Статистику прошлого года подвела "Укрзализныця".

"К сожалению, имеем и печальную статистику: в течение 2023 года на объектах Укрзализныци произошло 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек погибли и еще 10 получили травмы" , - говорится в сообщении.

"Каждое транспортное происшествие на железной дороге - это задержки в движении поездов, опоздания тысяч пассажиров, длительная психологическая реабилитация локомотивных бригад, но самое страшное - чья-то жизнь и здоровье" , - отметили в "Укрзализныце".

При этом, "Укрзализныця" в течение 2023 года совместно с работниками правоохранительных органов провела более 2,5 тыс. рейдов по проверке выполнения правил содержания железнодорожных переездов.

На 354 железнодорожных переездах для улучшения видимости была проведена дополнительная расчистка защитных лесных насаждений.

"Движение автотранспорта по железнодорожному переезду связано с повышенной опасностью. Когда автодорога и железная дорога пересекаются, то наступает общая ответственность за безопасность участников движения" , - напомнили в "Укрзализныце".

Напоминаем:

Правилами дорожного движения запрещен выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, пересечение путей вне специальных переездов, объезд опущенного шлагбаума или движение через переезд под шлагбаум, который начал опускаться.