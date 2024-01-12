Зеленский: В плену у йеменских хуситов находятся четверо украинцев

В плену у йеменских хуситов находятся четверо украинских моряков, однако Украина уже работает над их освобождением, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Сейчас четверо наших моряков находятся в плену у хуситов" , — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет работать над их возвращением.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, совершил рабочий визит в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи стороны подписали долгосрочное соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет с возможностью пролонгации, или до момента вступления Украины в НАТО.