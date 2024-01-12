В ОП опубликовали текст договора по безопасности между Украиной и Британией

Офис президента Украины опубликовал текст договора с Британией о безопасности, подписанный 12 января в Киеве лидерами двух государств, сообщает Европейская правда.

Соглашение состоит из преамбулы и девяти частей, каждая из которых соответствует различным измерениям сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Источник с украинской стороны сообщил журналистам, что в дополнение к обнародованному тексту существуют также приложения к соглашению, имеющие ограниченный доступ.

Больше всего внимания соглашение уделяет обороне и безопасности.

"Соединенное Королевство сделает значительные взносы в коалицию возможностей, включая морскую безопасность, военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику, а также предоставляя другие системы вооружения и боеприпасы, согласованные участниками", – говорится в тексте.

Упомянуты конкретные суммы, которые Великобритания выделяет на поддержку Украины с 2022 года, и есть обязательства, чтобы эти суммы соответствовали потребностям Украины в последующие годы, что будет действовать соглашение.

Отдельно упоминаются вопросы морской безопасности и оборонного сотрудничества.

Кроме того, соглашение предусматривает защиту критической инфраструктуры Украины, сотрудничество в сфере кибербезопасности, борьбу с информационными манипуляциями и пропагандой, сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.

Отдельная часть посвящена политическому сотрудничеству, в частности, с целью достижения справедливого мира, введения эффективных санкций, привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях.

Также соглашение предусматривает фискальную поддержку и восстановление Украины. Кроме того, часть соглашения посвящена гуманитарному сотрудничеству.

Текст договора также отдельно останавливается на сотрудничестве в области реформирования нашей страны.

Важным является также то, что отдельная часть соглашения посвящена действиям на случай нового вооруженного нападения России.

Отдельно отмечается, что соглашение действует в течение 10 лет.

"В случае, если Украина станет членом НАТО до окончания срока действия этого соглашения, участники примут решение относительно ее будущего статуса", – говорится в тексте.

Напомним, во время визита Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Великобританией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Этот договор стал первым из соглашений по безопасности во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.