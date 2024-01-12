В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины на 4,6% в 2024 году

По итогам 2023 года Минэкономики оценивает рост ВВП на уровне 5%, в 2024 году министерство прогнозирует рост ВВП на 4,6%, а инвестиций - на 29,6%, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, процесс прогнозирования осуществляется в реальном времени в условиях высокой степени неопределенности. Так, в 2024 году прогнозируется рост ВВП на 4,6%.

"Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что сформирует наибольший положительный вклад среди компонентов в рост ВВП. На втором месте - частное потребление" , - заявили в министерстве.

По словам Минэкономики, также предполагается дальнейшее постепенное восстановление производства.

Так, рост стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в 2024 году ожидается на 9%, импорта товаров и услуг - на 5,9%.

Напомним:

Рост мировой экономики в 2024 году ожидается на уровне 2,4%, а в 2025-м - 2,7%, что является самым слабым началом десятилетия за последние 30 лет.

При этом Всемирный банк оценил рост ВВП Украины в 2023 году в 4,8%. В 2024 году рост экономики ожидается на уровне 3,2% (в октябре 2023 года Всемирный банк прогнозировал рост на 4%).

Прогноз роста экономики Украины в 2025 году сохранен на уровне 6,5%.