Новоназначенный глава МИД Франции находится на пути в Киев

Недавно назначенный на должность министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне находится на пути в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Как пояснили собеседники издания в окружении Сежурне, сначала планировалась встреча Зеленского с уже бывшей главой МИД Катрин Колонной, но кадровые перестановки в правительстве изменили планы.

Новый глава французской дипломатии "находится на пути в Киев", где он встретится с президентом Украины, чтобы "продемонстрировать поддержку Франции Украине в противостоянии с Россией", говорится в публикации.

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении нового премьер-министра Габриэля Атталя после отставки его предшественницы Элизабет Борн.

Накануне Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции, в котором большинство ключевых министров из правительства Борн сохранили должности, однако изменился глава МИД.

Отметим, что Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии происходит из Одессы.