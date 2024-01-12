Зеленский и Сунак разошлись во мнениях по "гарантиям безопасности"

После подписания договора по безопасности между Украиной и Великобританией лидеры двух стран разошлись в характеристике того, можно ли называть его соглашением о гарантиях безопасности, сообщает Европейская правда.

Так, на пресс-конференции в Киеве после подписания соглашения президент Владимир Зеленский, описывая его, употреблял исключительно слово "гарантии" или фразу "гарантии безопасности". "(Украина получила) гарантии безопасности от выдающейся глобальной силы – Великобритании", – сообщил, в частности, он.

При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности" (security assurances).

Впрочем, в одном фрагменте выступления Сунак неожиданно изменил формулировку и сказал, что подписанное соглашение "расширяет гарантии безопасности от Британии для Украины до беспрецедентных". Но в ответе на уточняющий вопрос "Европейской правды" о том, можно ли говорить о гарантиях безопасности, как настаивает Украина, Сунак исправился, и подчеркнул, что это security assurances в рамках обещания, которое Украина получила от государств G7 на саммите НАТО.

Как известно, эта терминология имеет важное политическое значение. Для Украины упоминание о "заверениях в безопасности" (security assurances) является токсичным, поскольку именно такой термин содержался в названии печально известного Будапештского меморандума. Именно поэтому Украина настаивает на принятии "гарантий безопасности" – на которые, впрочем, не готовы партнеры.

Примечательно, что текст соглашения, обнародованный в пятницу, не содержит ни одного из этих терминов. Вместо этого в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности".

Напомним, во время визита Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Великобританией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Отдельная часть соглашения посвящена действиям на случай нового вооруженного нападения России.