Генштаб: Украинские ракетные войска за сутки поразили 12 целей врага

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 25 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 составу боеприпасов и 1 радиолокационной станции противника".

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григорьевки, Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты 4 атаки противника у Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага возле Авдеевки и еще 16 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 15 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Золотой Нива и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районе Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.