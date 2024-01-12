МИД: Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН с четырьмя украинцами

Антиправительственные силы Сомали захватили вертолет миссии ООН, который потерпел крушение, с 4 украинцами и 5 иностранцами на борту, имена захваченных установлены, МИД взял ситуацию на особый контроль, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает представитель МИД Олег Николенко в Facebook, BBC.

"МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам.

Наши граждане были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев".

По его словам, вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН.

Представитель МИД сообщил, что посольство Украины в Кении и постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.

"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий. Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства" , - сказал он.

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