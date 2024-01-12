МИД: Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН с четырьмя украинцами
Антиправительственные силы Сомали захватили вертолет миссии ООН, который потерпел крушение, с 4 украинцами и 5 иностранцами на борту, имена захваченных установлены, МИД взял ситуацию на особый контроль, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает представитель МИД Олег Николенко в Facebook, BBC.
"МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам.
Наши граждане были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев".
По его словам, вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН.
Представитель МИД сообщил, что посольство Украины в Кении и постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.
"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий. Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", - сказал он.
Что предшествовало:
- 10 января BBC сообщала, что сомалийская вооруженная исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем.
- 12 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в плену хуситов находятся 4 украинских моряков, Украина будет работать над их возвращением.