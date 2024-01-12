Вечером в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Вечером 12 января в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, связанную с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"Харьковская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Кировоградская и Днепропетровская области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

В 19:37 воздушные силы сообщили, что зафиксировали вылет Ту-22м3 из Шайковки (Калужская обл.).