Вечером в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Вечером 12 января в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, связанную с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
"Харьковская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Кировоградская и Днепропетровская области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".
В 19:37 воздушные силы сообщили, что зафиксировали вылет Ту-22м3 из Шайковки (Калужская обл.).