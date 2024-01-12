США стремятся подписать с Украиной договор по безопасности – посол

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что США стремятся подписать с Украиной договор по безопасности, комментируя новость о подписании такого документа с Великобританией, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила журналистам в пятницу в Киеве.

Посол Бринк подчеркнула, что достижение подобной договоренности является задачей, которую поставил президент США.

"Как сказал президент Байден, мы стремимся помочь Украине защититься и сдержать будущую агрессию".

"Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с офисом президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства по безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности", – подчеркнула дипломат .

Бринк не стала уточнять очертания или возможные сроки будущего соглашения, поскольку переговоры продолжаются. Впрочем, она отметила, что США выступают за вступление Украины в НАТО и соглашение по безопасности призвано создать "мост для обеспечения безопасности", пока это членство не стало реальностью.

"G7 анонсировала поддержку гарантий безопасности, двусторонних и многосторонних, которые будут таким мостом", – напомнила она.

Как сообщалось, во время визита главы правительства Британии Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Отдельная часть соглашения посвящена действиям на случай нового вооруженного нападения России.

Между тем, Зеленский и Сунак разошлись во мнении, можно ли говорить о "гарантиях безопасности" от Британии.