Зеленский прокомментировал договор о безопасности с Британией

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что на основе договора безопасности с Великобританией Украина будет работать и с другими партнерами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

"Этот день уже вошел в историю нашего государства: сегодня имеем соглашение с Великобританией, соглашение о безопасности, над которым мы долго работали. Это первое двустороннее соглашение, реализующее базовую договоренность "Большой семерки" относительно безопасности Украины, нашей защиты, нашей роста безопасности. Спасибо Великобритании и лично господину премьер-министру Сунаку за первенство и лидерство" , — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что финансовая поддержка будет касаться разных аспектов обороны государства в течение 10 лет.

"Мы зафиксировали объем финансовой поддержки на этот год 2,5 млрд фунтов и в общей сложности на время действия соглашения – а это 10-летний срок – каждый год будет весомый объем поддержки – это оружие, поддержка нашего оборонного сектора, работа наших разведок, санкции против России, работа по российским активам, защита от российских ударов киберпространства – все, что касается современных технологий" , — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что на основе этого соглашения с Британией Украина будет работать с другими партнерами ради двусторонних соглашений.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, совершил рабочий визит в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи стороны подписали долгосрочное соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет с возможностью пролонгации, или до момента вступления Украины в НАТО.

После объявления о соглашении заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Великобритании войной.