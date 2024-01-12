В разведке Эстонии считают, что Россия опасается появления в Украине F-16

Усиленные ракетные удары по объектам на территории Украины Россией свидетельствуют о том, что Москва считает появление в Украине истребителей F-16 опасным, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге 12 января заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Кивисельг отметил, что Россия активно использует бомбардировщики дальнего радиуса действия и ракеты "Калибр" в течение последних недель для ударов по украинским военным, оборонной промышленности и инфраструктурным объектам.

"По всей стране были поражены объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военные учебные центры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются производством и ремонтом вооружения", – добавил он.

По словам руководителя эстонской разведки, удары по украинским аэродромам "свидетельствуют о том, что россияне считают опасным появление F-16 в арсенале Украины".

По оценкам Кивисельга, российская тактика заключается в перенасыщении системы противовоздушной обороны Украины. Он считает, что с наступлением холодов можно ожидать более массированных атак со стороны России, поскольку она сейчас производит больше боеприпасов, чем использует.

Украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку на F-16 в США, Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.