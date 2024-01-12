Умеров рассказал, какие дроны получит Украина благодаря помощи от Британии

Великобритания сегодня объявила о новом пакете помощи Украине. Его часть будет направлена на изготовление боевых дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Рустем Умеров.

По словам Умерова, на изготовление боевых дронов будет выделено не менее 200 миллионов. Министр отметил, что средства распределят для разведывательных, дальнобойных и морских дронов.

"Это будет самая большая поставка дронов для Украины среди всех стран" , - сказал Умеров.

Напомним, сегодня премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что его страна выделит Украине самый большой с начала войны пакет помощи Украине. Тогда он заявлял, что 200 млн фунтов, из 2,5 млрд фунтов, будет выделено на производство сотен тысяч новых дронов.

"Это будет самая большая помощь среди любых других государств. В целом Британия предоставила помощь Украине на 12 млрд фунтов" , - заявил премьер.

Производство оружия в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

А вот министр стратегической промышленности Александр Камышин рассказал, что Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.