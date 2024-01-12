В НАТО предположили, что война в Украине не закончится даже в 2025 году

Следует готовиться к тому, что война Российской Федерации против Украины продлится еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, сообщает Digi24.

"Мой призыв - готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это не произойдет в 2024 году, вероятно, не в 2025 году. Мы нигде не видим военного потенциала, чтобы иметь возможность получить решающую победу тем или иным способом", - отметил заместитель генерального секретаря НАТО.

Он рассказал, что НАТО ожидает затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории.

"Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, сначала оккупированной россиянами. Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.

Прогнозы по войне РФ в Украине

Как рассказывал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым.

Однако военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война на самом деле.

Напомним, ранее руководитель Главного управления Разведки заявил, что у России пока нет планов воевать в 2025 году.

Хотя до этого Буданов говорил, что война сможет проходить еще долго, поскольку враг может отказаться подписывать какие-либо договоры с Украиной или ее союзниками.

После этого террористы будут предпринимать хаотические обстрелы страны, но без ведения мощных боевых действий.