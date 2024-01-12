В Киевской области ПВО работает по "Шахедам": слышны взрывы в Киеве

Россияне вечером 12 января запустили ударные БПЛА по Украине с севера, в Киевской области и в столице работает ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Киевская ОВА, Воздушные силы.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

В 23:33 Воздушные силы призвали жителей Ирпеня находиться в укрытиях. Корреспонденты УП услышали звуки взрывов в Киеве.

Обновлено: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в окрестностях столицы. Работает ПВО.