Генштаб: Россияне активнее всего наступают на Марьинском направлении

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. Активнее всего враг наступает на Марьинском направлении - отражено 26 атак, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

В общем враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Харьковская, Луганская и Донецкая области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага у Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и Григорьевки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захватчиков у Авдеевки и еще 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак оккупантов западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Оккупационные войска РФ продолжают нести значительные потери в личном составе, задействованном на востоке Украины. Только в период с 6 по 10 января этого года в госпитали и медицинские учреждения министерства обороны РФ массово поступает личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях. Так, в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами, в Белгород - почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград направлено около 150 военнослужащих РФ, которым невозможно помочь в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия квалифицированных врачей. Полевые госпитали минобороны РФ переполнены и не справляются с количеством пострадавших военнослужащих, которые после мясных штурмов в большом количестве прибывают каждый день.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, складу боеприпасов и радиолокационной станции противника.