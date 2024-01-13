В центре оккупированного Бердянска прогремели взрывы: что известно
В оккупированном россиянами Бердянске прогремели взрывы, сообщили в городской военной администрации, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Бердянская МВА, мэр Мелитополя Иван Федоров, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, местные каналы.
По данным МВА, громкий взрыв прогремел в центре города.
Позже Федоров и местные телеграмм-каналы отметили, что раздавались несколько взрывов, а над городом виден дым.
По данным Андрющенко, взрывы были также в районе порта, после чего оккупанты объявили тревогу.
Прямая речь Федорова:
"Вся Украина "тревожилась", оккупированные территории решили не отставать.
Жители курортного города сообщили о звуках взрывов, после которых в нескольких районах виден дым".
Прямая речь Андрющенко:
"Взрывы в районе порта. Возможно российское ПВО.
Сбивает еще одним судном наши ракеты".