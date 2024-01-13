США нанесли очередной удар по военному объекту хуситов в Йемене

Американские силы в ночь на 13 января нанесли очередной удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене в ответ на их обстрелы торговых судов в Красном море, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как заявили в CENTCOM, удар производился с эсминца USS Carney ракетами Tomahawk и был направлен против "радиолокационного объекта хуситов в Йемене".

Йеменские СМИ параллельно сообщили о взрывах в районе столицы Саны, которая контролируется хуситами, не уточняя подробностей.

Удар США стал "следующим ударом по конкретной военной цели, связанным с ударами, нанесенными 12 января, направленными на снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие", добавили в CENTCOM.

Там не указали, что в нем принимали участие другие государства, и отметили, что удар не связан с международной миссией по защите торговых судов в Красном море с участием более 20 стран во главе с США.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.