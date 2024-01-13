В российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар

Масштабный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге сегодня, 13 января. Там горит склад онлайн-магазина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают российский Telegram-канал SHOT и росСМИ.

Масштабный пожар возник на складе магазина Wildberries в Шушарах. Это поселок в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Огонь вспыхнул в момент, когда менялась ночная и дневная смена. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек. Пока информации о пострадавших нет.

При этом известно, что огонь охватил площадь не менее 50 квадратных метров и продолжает распространяться. По сообщениям российских СМИ, пожар уже подходит к стоянке грузовиков.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что пожар достаточно мощный и сопровождается сильным задымлением.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Так, в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

Также 26 ноября в Челябинске раздался взрыв на тракторном заводе. После этого там вспыхнул масштабный пожар.