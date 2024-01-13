ОВА: На Полтавщине неразорванная российская ракета упала во двор дома

Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе Полтавской области упала ракета, которая не разорвалась, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

Отмечается, что ракета упала во время утреннего массированного ракетного удара россиян.

Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала ракета, которая не разорвалась.

Пострадавших нет, повреждена хозяйственная постройка.

Напомним:

Утром 13 января во всех областях областей страны была объявлена воздушная тревога - с самолетов Ту-95МС были зафиксированы пуски крылатых ракет. Около 7.00 истребители МиГ-31К запустили "Кинжалы".