Массированная атака 13 января: Россия выпустила 40 ракет и БпЛА

В ночь на 13 января российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине, применив 40 целей - крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА, из них 8 уничтожены силами ПВО. Большинство не попали благодаря работе украинских систем РЭБ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл;

3 ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области;

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К (район пуска - Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);

6 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с двух самолетов Су-35 (район пусков - оккупированная Херсонщина);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (район пусков - Брянская область -РФ).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей, вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы!

Очевидно, что "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят неизвестно куда!

Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозу.

Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики".